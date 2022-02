Matteo Bassetti, la regina Elisabetta col Covid? "A Windsor hanno scorte": come la stanno curando

21 febbraio 2022 a

"La Regina Elisabetta da tripla vaccinata sta facendo il Covid in forma lieve per cui solo sintomatici da linee guida britanniche. L’ivermectina la stanno usando per svernare i suoi cavalli. Per i fan italioti dell’ivermectina a Windsor hanno scorte: per i vermi". Così suTwitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Policlinico San Martino di Genova, commenta le reazioni dei no-vax alla notizia del conjtagio per Covid della Regina Elisabetta. Il professore si sofferma proprio sull'ivermectina, il medicinale che secondo i no-cax potrebbe essere utilizzato per sconfiggere il Covid al posto dei vaccini.

Bassetti, inoltre, ha anche parlato dell'emergenza sanitaria in Inghilterra:"Gli inglesi sono avanti", ha detto commentando lo stop a tutte le restrizioni dal 24 febbraio in Gran Bretagna annunciato dal premier Boris Johnson. "Non se sia giusto togliere tutte le restrizioni o aprire tutto domani, ma occorre dare un segnale che le cose vanno meglio e non stare fermi che con marzo le cose possono cambiare. Penso ad alleggerire le misure sulle mascherine o sul green pass in alcune situazioni. Le decisioni spettano alle politica, che si assume le responsabilità in un senso o nell'altro", ha spiegato.

L'infettivologo ha anche parlato della possibile quarta dose: "La quarta dose, o secondo booster, per gli immunodepressi è una pratica abbastanza attesa per chi come noi si occupa di vaccinazioni. Questa volta sarà dopo il quarto mese, poi probabilmente ogni 6 mesi: due dosi l'anno. Per le altre persone, invece, è una fuga un po' in avanti non per tutti farei la dose in autunno. Poniamo che qualcuno ha fatto la prima dose a dicembre, a giugno farà la terza. A quel punto a ottobre/novembre la quarta dose non avrebbe senso", ha spiegato Bassetti.

