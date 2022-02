Vaccino, Massimo Galli su Novavax: "Quello che non sappiamo sul nuovo siero. Eppure...", cosa non torna

22 febbraio 2022 a

Il commissario Figliuolo ha annunciato l’arrivo in Italia di circa un milione di dosi del vaccino Novavax. A L’aria che tira - la trasmissione in onda tutti i giorni su La7 - Myrta Merlino ha commentato la notizia avvalendosi del parere di Massimo Galli. “Il paradosso è che ne sappiamo molto meno che di tutti gli altri vaccini - ha dichiarato l’infettivologo - che invece abbiamo provato in lungo e in largo e ormai conosciamo tutto”.

Ma come funziona questo vaccino? “Come gli altri - ha risposto - soltanto che è un vaccino di componenti e quindi più tradizionale, dovrebbe avere un’ottima capacità di provocare una risposta immunitaria con un sistema assai meno sofisticato di quello a mRna”. Il vaccino Novavax potrebbe aiutare a convincere gli scettici della nuova tecnologia: “C’è una leggenda metropolitana secondo cui mRna sia una terapia genica. Si tratta di una completa idiozia in termini scientifici. Si continua a sentir dire ai non vaccinati che non vogliono diventare un organismo geneticamente modificato, è un’assurdità”.

E quindi dinanzi a un vaccino tradizionale qualche scettico potrebbe convincersi: “Me lo auguro, anche perché certe leggende metropolitane attecchiscono sulla mancata conoscenza delle cose e preparazione scientifica: non le cavi neanche con le tenaglie del dentista”, ha chiosato Galli.

