Francesca Pascale, frecciatina contro Silvio Berlusconi: "Grazie a Dio non l'ho sposato"

"Per fortuna, o grazie a Dio, non l'ho sposato": Francesca Pascale, ex storica di Silvio Berlusconi, commenta in questo modo la notizia (poi smentita) delle nozze del Cav con la sua attuale compagna, Marta Fascina. "Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio", ha spiegato ieri il leader azzurro. Aggiungendo che invece celebrerà quella relazione con "un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari".

Neanche la Pascale è arrivata all'altare con Berlusconi, pur essendo stata accanto a lui per dieci anni. Francesca, che adesso ha 37 anni, era molto giovane quando ha incontrato il Cav. Lei era militante di Forza Italia e gli si avvicinò durante un comizio. "Gli ho subito domandato se potevo lasciargli il numero di telefono - ha raccontato a La Stampa -. Gli ho anche chiesto il suo. Lui mi ha detto: 'Ma sei spietata'. Era il 5 ottobre 2006".

Alla fine la loro storia venne ufficializzata in tv. L'ex premier, ospite di Barbara D’Urso il 16 dicembre 2012, svelò: "Sì, sono fidanzato, lei mi vuole molto bene e finalmente mi sento meno solo". Dopo la fine della relazione nel 2020, lei disse: "Mi ha sempre trattato come una regina". Parlando del matrimonio, poi sfumato, tra Berlusconi e la Fascina, la Pascale ha concluso: "Non ne so nulla ma sono felice, perché dimostra che di fatto la famiglia tradizionale non esiste. Esiste l’amore universale, lui ne è la prova vivente, dovrebbe esserne la bandiera, ma con i due alleati che ha... Viva l’amore, indipendentemente da ogni forma e colore. Io faccio sempre il tifo per l’amore".

