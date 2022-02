Generale Figliuolo, impensabile Matteo Bassetti: "Mi appello a Mario Draghi...", dove si spinge il virologo

24 febbraio 2022 a

Matteo Bassetti chiede al premier Mario Draghi di non "licenziare" il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. In un post pubblicato sui suoi profili social, infatti, il direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, scrive infatti: "Fine dello stato d'emergenza, alleggerimento e poi scomparsa del green pass, basta quarantena e ffp2 a scuola. Non avevo dubbi su Draghi, dimostra di essere la persona giusta al posto giusto", premette il professore.

Che prosegue: "Draghi ascolta e questo è importante. Il premier ha bravi collaboratori e bravi ministri, ma poi decide lui e ha ascoltato quello che molti di noi hanno detto. Sono misure che ci riportano alla normalità, è il momento della carota dopo il bastone, senza 'sbracare' però. Ha deciso bene, bravo Draghi", si complimenta Matteo Bassetti.

"Mi auguro che con la fine dello stato di emergenza non finisca il ruolo del generale Francesco Paolo Figliuolo, invito il premier Draghi a dare al generale un ruolo che vada oltre l'emergenza". Quindi conclude: "Figliuolo ha gestito così bene e in maniera attenta e precisa l’approvvigionamento e la logistica dei vaccini e dei farmaci. È stata la più bella sorpresa di questa pandemia. Sarebbe un dispiacere che una persona di quel valore non servisse più il Paese in questo delicato settore".

