Otto e mezzo, Gad Lerner: "Se Putin fosse il nuovo Hitler, ci sarebbe solo una cosa da fare"

26 febbraio 2022 a

a

a

Si parla della guerra in Ucraina e Gad Lerner, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 25 febbraio, osserva: "Se Vladimir Putin fosse il nuovo Hitler, e noi abbiamo sentito indicare tanti nuovi Hitler negli ultimi 20 anni, ci sarebbe solo una cosa da fare e ce lo dice la storia: armare una guerra militare contro la Russia".

Missili Cruise su Odessa, i russi conquistano Melitopol: Putin colpisce duro a Est

Quindi, ricorda il giornalista, "Putin è al potere da quasi 23 anni, si è presentato al mondo come capo della Russia attraverso la spietata repressione in Cecenia, che ha provocato più di 50mila morti, è stato ammirato perché visto come un baluardo contro l'islam aggressivo, ha un arsenale nucleare".

"Putin con l'Ucraina come Mentana con te". Vittorio Sgarbi a valanga con la Merlino: gelo a La7 | Video

E oggi il presidente ucraino Zelensky, "nella situazione tragica in cui si trova, ha chiesto addirittura volontari che vadano a combattere per difendere Kiev. Ma noi non lo stiamo facendo", sottolinea. Quindi, conclude Gad Lerner: "Questa è la seconda grande sconfitta dell'Occidente in pochi mesi dopo la fuga ingloriosa da Kabul. Per me non è Hitler, è uno che vuole sviluppare una sua sfera d'influenza e avere la certezza che ai suoi confini non ci siano missili della Nato puntati contro di lui". "Noi dobbiamo decidere come ci vogliamo comportare in futuro con la Russia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.