In Onda, la drammatica testimonianza dall'Ucraina: "Persone smembrate, qual è l'unica difesa rimasta"

Andrea Nicastro, inviato di guerra del Corriere della Sera, è intervenuto a In Onda - la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - per offrire la sua testimonianza diretta su quanto sta accadendo in Ucraina, dove l’invasione russa lanciata da Vladimir Putin potrebbe toccare livelli ancora più alti nelle prossime ore.

“Sono a Mariupol - ha esordito Nicastro - oggi i russi hanno rosicchiato un altro po’ di spazio e abbiamo assistito a scene di bombardamenti fortissimi e incredibili, con gente smembrata. C’è ancora elettricità, funziona tutto tra televisioni, social e il resto - ha testimoniato l’inviato del Corriere - qui si usa tantissimo Telegram, tutto funziona e si sono attrezzati con una serie di reti per diffondere i messaggi ufficiali, quindi da questo punto di vista non c’è problema”.

Diversa invece la situazione dal punto di vista militare, dato che Nicastro ha evidenziato che “le uniche difese dell’esercito ucraino, che pure è organizzato con le sue truppe e i suoi cannoni, sono il cemento delle case”. Una testimonianza drammatica, perché significa che bisogna portare la guerra dei civili per cercare di vincerla: “L’esercito si deve ritirare dentro le città per potersi difendere, ma dentro ci sono i civili…”.

