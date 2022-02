Ucraina, Edward Luttwak getta il Cremlino nel caos: "L'uomo che può rimuovere Putin"

27 febbraio 2022 a

Edward Luttwak torna a parlare della guerra in Ucraina e non può fare a meno di notare che, nei confronti dei russi, il popolo di Zelensky sta esercitando una certa resistenza. Per questo - cinguetta su Twitter - "data la dinamica della guerra, con le offensive russe che incontrano la crescente resistenza ucraina, c'è solo un modo per fermare la distruzione della modesta prosperità della Russia aumentando le sanzioni: la rimozione di Putin da parte di Sergei Naryshkin e altri funzionari che si sono opposti alla guerra".

Insomma per il politologo statunitense il direttore del Servizio di intelligence internazionale russo dovrebbe farsi avanti e porre fine alla crisi. D'altronde, come da lui spiegato in un altro tweet, "gli amici russi mi dicono che non conoscono nessuno che creda che la Russia abbia dovuto invadere l'Ucraina per proteggere la sua minoranza russa da 'intimidazioni e genocidi' dei neo-nazisti, e /o per impedire installazioni di missili nucleari".

Secondo Luttwak per Putin è già finita, visto che "Zelensky non è fuggito, il Governo non è crollato, le forze armate non si sono sciolte, le forze russe non hanno sequestrato ogni città e la popolazione di Kiev non attende obbedientemente il dominio russo".

