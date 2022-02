Lucia Annunziata a In Mezz'ora in più, "i nostri vecchi e le nostre case". Le donne ucraine, è rivolta: nuova gaffe?

28 febbraio 2022 a

Nuove polemiche intorno a Lucia Annunziata e In Mezz'ora in più. La giornalista di Rai3, nei giorni scorsi, era finita nel tritacarne per una battuta con il collega Antonio Di Bella a microfoni accesi sulle donne ucraine "badanti, cameriere e amanti". I due volti di primissimo piano del giornalismo di viale Mazzini sono stati costretti a vergare una lettera di scuse, ma le contestazioni non sono finite. E ora ne arrivano altre, forse un po' pretestuose e strumentali.

Secondo TvBlog, sito specializzato in indiscrezioni e veleni del piccolo schermo italiano, la Annunziata sarebbe scivolata su un'altra buccia di banana. Sotto accusa una frase, in particolare: "La comunità ucraina presente in Italia è larga e non ha il miglior trattamento, dato che fa i lavori più umili, soprattutto per i nostri vecchi e le nostre case…". Una affermazione difficilmente contestabile, così come il riconoscimento che "la comunità ucraina sicuramente non è trattata benissimo". Eppure, sui social, in tanti si sono scagliati contro la Annunziata per il modo brusco fin quasi a diventare brutale con cui è stato esposto il concetto.

Difficile, onestamente, chiedere alla Annunziata nuove scuse pubbliche, ma c'è chi rincara la dose invocando nuovamente le sue dimissioni. Problemi marginali nel contesto di un dramma globale come quello del conflitto ucraino, che potrebbe presto diventare mondiale, ma che comunque agita i corridoi di viale Mazzini.

