Danilo Toninelli, agghiacciante gaffe sull'Ucraina: "Capite bene che...", il trionfo dell'ignoranza

01 marzo 2022 a

a

a

Danilo Toninelli continua a prendere sfondoni. E questa volta lo fa sulla situazione in Ucraina. “L’espansione della Nato ad Est c’è stata. E l’Ucraina, facendo parte dell’Unione Europea, capite bene come poteva ambire a entrare nella Nato”. Questo il pensiero (sbagliato) dell'ex ministro per le Infrastrutture del primo governo Conte, nel suo appuntamento con la Controinformazione che conduce su Facebook. L’Ucraina, infatti, non fa parte dell’Unione Europea. Infatti tra i tanti temi sul tavolo della crisi provocata dall’invasione russa c’è proprio la richiesta urgente fatta da Volodymyr Zelensky di entrare a far parte della Ue, ribadita anche davanti al parlamento europeo in collegamento dall'Ucraina.

"Questo qui è contro il reddito M5s". Toninelli insulta Nicola Porro in barca a vela? Ecco la replica: grillino umiliato ancora

Toninelli da tempo fa controinformazione, pur non essendo un esperto di comunicazione. Celebri le sue gaffe, come quella sul tunnel del Brennero. A margine di un incontro con la commissaria Ue Violeta Bulc disse: "Sapete quante delle merci italiane, quanti degli imprenditori italiani utilizzano con il trasporto principalmente ancora su gomma il tunnel del Brennero?". Peccato che l’opera non sia ancora stata completata e che comunque sarà una infrastruttura ferroviaria.

Conte e Grillo? "La coppia migliore": anche stavolta Toninelli non ha capito nulla, travolto così | Guarda

Dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi esultò col pugno alzato per l’approvazione del decreto Genova o propose di trasformare un viadotto a 45 metri d’altezza un luogo vivibile, in cui "le persone possono vivere, possono giocare, possono mangiare". In tv mentre parlava di veicoli a diversa fonte di alimentazione, disse di aver acquistato una Jeep Compass diesel, "un veicolo di quelli sui quali il governo di cui lui era esponente aveva appena introdotto l’ecotassa per l’inquinamento atmosferico", ricorda il Corriere della Sera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.