DiMartedì, Roberto Saviano: "L'aspetto cialtrone di Salvini con la maglietta di Putin è un messaggio inquietante"

Anche in tema di guerra Roberto Saviano riesce a prendersela con Matteo Salvini. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del primo marzo, l'autore di Gomorra accusa: "L'anima autoritaria della destra italiana nasce dal patto Berlusconi-Putin". Vladimir Putin è "l'uomo forte, autoritario, che non sta dietro ad arcobaleni, lgbt, eccetera", osserva ancora Saviano. "Non sta dietro ai mille dibattiti della democrazia. In realtà dietro c'è altro, noi non sappiamo se ci sono dei soldi di Putin dietro la destra, ci sono delle inchieste in corso. Anche l'aspetto cialtrone di Salvini con la maglietta di Putin è un messaggio inquietante perché quando la indossa non parliamo di un eroe rivoluzionario ma di un politico accusato di orribili nefandezza, come l'uccisione di Anna Politkovskaja".

Salvini nella crisi ucraina sostiene l'esecutivo e le deliberazioni prese da Draghi, ma la "terza via" scelta dal leader del partito di via Bellerio non accontenta tutti. "Così lascia spazio a chi accomuna la Lega alla Russia di Putin", osserva un big al Senato. "La posizione di Salvini non c'entra nulla con la Russia", taglia corto un salviniano doc.

Salvini nel conflitto tra Mosca e Kiev segue "la via indicata dal Santo Padre". "Quello che allontana la pace non è utile, bisogna fare tutto quello che serve per la pace", dice il leader della Lega. Oltre alle perplessità sulla consegna di armi italiane alla Ucraina, la richiesta avanzata al presidente del Consiglio è quella della "massima cautela".

