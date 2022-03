Ucraina, Guido Crosetto e la base rumena: "Cosa svelano questi due aerei", scenari drammatici

03 marzo 2022 a

“Fa effetto vedere aerei italiani e tedeschi, affiancati, in una base aerea rumena”. Lo ha dichiarato Guido Crosetto in un tweet che comprende anche la foto dei velivoli. L’ex deputato di Fratelli d’Italia sta seguendo con grande apprensione quanto sta avvenendo in Ucraina, dove è in corso ormai da una settimana l’offensiva militare russa ordinata da Vladimir Putin.

Crosetto ha anche rilanciato la proposta di Matteo Renzi per provare a riaprire un canale diplomatico con il leader del Cremlino, affidato per il momento all’iniziativa di Emmanuel Macron, tra i più attivi per provare a svolgere un lavoro di mediazione. “Diamo ad Angela Merkel la delega a trattare con Putin - ha proposto Crosetto accodandosi a Renzi - o a qualcuno con la stessa autorevolezza, se esiste. Occorre sparigliare, cercare di fermare il conflitto con il dialogo e riaprendo ponti. Non diamo per scontato che non si torni più indietro”.

Nel frattempo la situazione in Ucraina si fa sempre più drammatica. Dopo un colloquio telefonico con Putin, il presidente francese Macron ha reso noto che il leader del Cremlino gli ha comunicato che “il peggio deve ancora venire”. Inoltre da Mosca è stata ribadita la “grandissima determinazione” a continuare l’offensiva con lo scopo di “prendere il controllo dell’intero Paese”.

