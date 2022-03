Volodymyr Zelensky, la villa a Forte dei Marmi? Versilia-Cipro, un intreccio inquietante dietro al presidente ucraino

Paola Natali 04 marzo 2022 a

Se quella villa moderna, non sontuosa ma con un giardino molto curato, che si trova in una via della frazione Vittoria Apuana nel comune di Forte dei Marmi, sta attirando l'attenzione di tantissime persone in questi giorni, ancora più curiosità suscita la sua storia. Curiosità e qualche interrogativo. Del resto, una casa è una casa e c'è gran poco da raccontare. Ciò che è interessante è che la dimora, del valore di 3,8 milioni di euro, è di proprietà della San Tommaso Srl società italiana di proprietà di Volodymyr Zelensky il Presidente dell'Ucraina. Come già avevamo riportato nei giorni scorsi, l'immobile viene affittato ed ha rispettato tutte le formalità richieste dalla normativa vigente. La San Tommaso srl, che ha come unico immobile la casa di Forte dei Marmi, aveva come amministratore Ivan Bakanov, che dal 29 agosto del 2019 è diventato il capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina. Bakanov è stato anche il leader dal 2017 al 2019 del partito servo del popolo. Amico di Zelensky e responsabile nel 2013 della LLC Kvartal 95 studio, società di produzione televisiva che fa capo a Zelensky. Dopo la sua elezione a presidente, diversi collaboratori della società d'intrattenimento LLC Kvartal 95 divennero esponenti dell'amministrazione di Zelensky. Oggi compare come amministratore unico della San Tommaso srl Svitlana Pishchanska la cui sorella è Olga Pishchanska, nominata, durante la presidenza di Zelensky, presidente del Comitato Antimonopolio dell'Ucraina. Il nome di Svitlana, ora amministratore unico della San Tommaso srl, compare tra i finanziatori della campagna elettorale di Volodymyr Zelensky.

DEBITI AZZERATI

Nomi importanti nella vita politica di Zelensky come Bakanov e Pishchanska risultano collegati alla San Tommaso srl, società fondata il 28/06/2010 con un capitale sociale 12 mila euro. I coniugi Zelensky sono proprietari anche della Kvartal95 Studio, Zelari fish, Aldorante Limited a Cipro e della Film Heritage inc. in Belise. Grazie all'analisi dell'azienda fatta con l'avvocato Francesco Keller, esperto di diritto societario ed internazionale, abbiamo ricostruito che la cipriota Aldorante limited è una società del 2012 che subisce una serie di acquisti e cessioni. Potrebbe trattarsi di una shelf company, ovvero di una società incorporata da consulenti e tenuta inattiva nell'attesa di trovare un acquirente che necessiti di una società pronta per le proprie operazioni. Questa società subisce un paio di trasferimenti di azioni sempre nel corso del 2012 poi successivamente nel 2015 acquista non l'immobile ovvero la villa di Forte dei Marmi del presidente ma la totalità delle quote della San Tommaso srl. La San Tommaso srl è una società costituita nel 2010 che si è occupata di costruire la villa di Forte dei Marmi. Dalla lettura della nota integrativa al bilancio della San Tommaso srl relativa all'anno 2014 emerge che l'immobile è iscritto all'attivo dello stato patrimoniale per un valore di 3.590.834 euro e contemporaneamente la società ha debiti per 3.733.830 euro composti per 1.950.000 euro da un debito ipotecario contratto con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e da altri debiti plurimi verso imprese collegate per euro 885.000 euro nonché verso il socio per i finanziamenti pari a 895.000 euro. Nel corso del 2015 Aldorante Limited acquista il 100% della San Tommaso Srl e in un solo colpo azzera completamente i debiti societari che passano dai famosi 3.733.829 euro a soli euro 9.943 euro. L'operazione può essere stata effettuata esclusivamente mediante un finanziamento proveniente da Cipro per euro 3.882.105 da parte della Aldorante Limited (proprietà della famiglia Zelensky). Finanziamento che, tra l'altro, si trova inscritto nello stato patrimoniale del bilancio della San Tommaso srl relativo all'anno 2015 che evidenzia, tra l'altro, come tutta l'operazione di acquisizione del finanziamento da Cipro ed estinzione dei debiti societari sia stata in Italia da parte di Bakanov che acquisisce l'incarico di amministratore unico della San Tommaso Srl il 29 Luglio 2015, cinque giorni prima che venisse stipulato atto di cessione delle quote con il quale la società Aldorante Limited con sede a Cipro ha acquistato la San Tommaso srl. Tutto ruota quindi attorno ai capitali nella disponibilità della società cipriota Aldorante Limited .

PUNTO D'APPRODO

Avvocato Keller, come analizziamo quanto abbiamo spiegato circa la società Aldorante Limited e La San Tommaso srl nel contesto più ampio di aziende riconducibili a soggetti non comunitari che hanno sede a Cipro? «Cipro è da sempre stato un punto d'approdo favorevole per gli imprenditori dell'Est Europa per diversi anni l'isola ha accolto e concesso residenze a soggetti ad alto reddito provenienti dall'Est Extra Unione Europea, sostanzialmente Cipro è stato utilizzato come base di partenza per gli investimenti da effettuarsi all'interno dell'Unione Europea. Negli ultimi anni la situazione è significativamente cambiata poiché il governo cipriota ha implementato una efficiente legislazione in tema di antiriciclaggio e controlli preventivi che ha reso più trasparente e coerente con la normativa comunitaria l'intero ecosistema finanziario di Cipro». Tanti intrecci che dimostrano come la villa di Forte dei Marmi non sia una casa per le vacanze estive del presidente ucraino e della sua famiglia ma il frutto di un giro di investimenti ben più ampio a livello internazionale.

