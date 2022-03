Fabrizio Corona, appello a Zelensky: "Voglio morire in gloria", vuole farsi ammazzare in Ucraina

04 marzo 2022 a

Fabrizio Corona sta facendo discutere per il modo in cui ha “risposto” alla chiamata alle armi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Io voglio andare - ha scritto l’ex re dei paparazzi - andrò. Voglio morire in gloria”. Subito nei commenti gli hanno fatto notare in maniera brutale che, pur volendo, non può andare a combattere in Ucraina: sta scontando la pena di un anno di detenzione domiciliare, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

“Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del nostro mondo - recitava l’appello lanciato da Zelensky nei giorni scorsi - può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese”. Recentemente Corona ha fatto parlare di sé anche per motivi di gossip, molto più leggeri rispetto alla tremenda guerra attualmente in corso in Ucraina e scatenata dall’offensiva russa ordinata da Vladimir Putin.

Corona ha fatto irruzione nel Grande Fratello Vip per il presunto flirt che ha avuto con Sophie Codegoni. “Abbiamo avuto una storia - ha dichiarato l’ex re dei paparazzi - e lei ancora non ha superato questa cosa. Fra me e Basciano sceglierebbe me e il lavoro. Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro, che non le è ancora passata. Fra poco tanto ci vedremo per forza. Lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”.

