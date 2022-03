Silvio Berlusconi, clamoroso "vaffa" a Vladimir Putin: la decisione sulle sue ville sfitte

05 marzo 2022 a

Tra tanti proclami umanitari, c'è chi si adopera con le azioni. Ossia lui, Silvio Berlusconi, l'uomo del fare per eccellenza che ospiterà i profughi ucraini in alcune sue case sfitte e anche in alcune camere di Villa Gernetto. A rivelarlo all'Ansa è il fondatore di Unicusano, Stefano Bandecchi, che ha collaborato con il Cav alla nascita della scuola di formazione politica Universitas Libertatis.

A sua volta Bandecchi si è mobilitato da quando è esploso il conflitto. «Nel nostro ateneo a Roma», fa sapere, «abbiamo dedicato 35-40 camere a 50 fra donne e bambini in fuga dall'Ucraina, ed entro un mese ne allestiremo altre 25. Stiamo anche cercando un lavoro a queste persone».

