Ucraina, "il giorno in cui il mondo scoprirà la pace": ecco perché le parole di Gandhi sembrano più attuali che mai

05 marzo 2022 a

a

a

E proprio in questi giorni di guerra in Ucraina, riemergono le parole di Mahatma Gandhi. Frasi, quelle del politico e filosofo indiano, più attuali che mai. Come quella in cui diceva: "Il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere il mondo potrà scoprire la pace". Ad oggi, quanto dichiarava Gandhi, sembra calzare a pennello a Vladimir Putin. Il presidente russo, affamato di potere, ha deciso di invadere l'Ucraina facendo rivivere nel 2022 gli incubi della guerra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.