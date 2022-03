Vladimir Putin, "chi è davvero questa hostess": il dettaglio clamoroso, tam tam impazzito

08 marzo 2022 a

Ha fatto discutere molto l’ultima apparizione televisiva di Vladimir Putin. C’è chi ritiene che le immagini siano state manipolate e che il leader del Cremlino non fosse fisicamente presente all’incontro con le hostess, ma soltanto inserito in un secondo momento. Questo spiegherebbe perché le donne apparivano vicino a Putin e non ai canonici dieci metri di distanza che devono osservare gli interlocutori in carne e ossa.

Tra l’altro ai più attenti non è sfuggito un dettaglio sulla hostess più vicina al leader del Cremlino, una bionda che sorride e annuisce mentre ascolta minacce di guerra ad oltranza all’Ucraina. Stando a quanto riportato da La Stampa, si tratta di un volto conosciuto: è già apparsa in diverse occasioni al fianco di Putin. “Era stata una pescatrice in un'azienda visitata dal presidente qualche anno fa - si legge - e aveva suscitato la curiosità dei giornalisti come la misteriosa venditrice di gelato che ogni agosto vendeva a Putin un cornetto alla panna al salone aerospaziale di Zhukovsky, per poi sparire nel nulla”.

La teoria è che il leader del Cremlino abbia una sorta di “popolo di sosia”, ovvero di cittadini di cui si fida e che servono ai suoi scopi propagandistici. Fatto sta che nel frattempo Putin è impegnato in una guerra sanguinosa, che va avanti ormai da 13 giorni: le prossime ore potrebbero essere decisive, ma la sensazione è che, alla luce della forte e fiera resistenza ucraina, non riuscirà a portare a termine il suo piano di conquista totale.

