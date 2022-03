CartaBianca, Mauro Corona: "Putin malato, ha seri problemi". Quello che pochi sanno: perché siamo in trappola

08 marzo 2022 a

"L’uomo ha ancora qualcosa di umano o lo dobbiamo declassare? Purtroppo siamo pieni di odio e rabbia". Mauro Corona, ospite come da tradizione di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai3, guarda con disincanto e amarezza a quanto sta accadendo in Ucraina, con l'esercito russo che assedia le città da ormai quasi due settimane.

La Berlinguer dà voce a vari testimoni direttamente sul campo, nel Paese invaso dall'Armata rossa di Vladimir Putin: "Le persone che vivono a Mariupol sono rimaste letteralmente intrappolate, senza acqua, senza elettricità e senza riscaldamento", spiega Emma Farnè. Drammatiche anche le parole di Irina Guley, giornalista di Kiev: "Le città intorno a Kiev sono troppo pericolose, Irpin è stata distrutta. I russi non guardano in faccia a nessuno, sparano a vecchi e bambini. Ci sono grandi problemi con i corridoi umanitari. Nessuno riesce a farli rispettare".

Vista dall'Italia, la situazione è comunque inquietante. E Corona rincara: "Io aspetto quello che succederà: mi preoccupa l’aumento cosmico dei prezzi di tutto, dalla benzina agli alimentari. Purtroppo temo che Putin non ceda presto, è un uomo malato che ha seri problemi di rapporti umani". Ci sono poi delle vette di surrealismo involontario, come la decisione dell'Università Bicocca di Milano di sospendere un ciclo di lezioni di Paolo Nori sul maestro della letteratura russa Dostoevskij "per non creare polemiche". I vertici dell'Ateneo poi ci hanno ripensato, ma Nori si è comunque tirato indietro. "Chi ha tirato fuori questa baggianata - è la laconica sentenza di Corona, scrittore-scultore-montanaro - non ci crede ma lo fa per apparire. E noi gli abbiamo dato notorietà".

