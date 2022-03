Vladimir Putin "malato terminale. Cancro all'intestino, ecco le prove": la bomba dagli Usa

08 marzo 2022 a

E se Vladimir Putin fosse malato? Questo spiega i comportamenti folli del presidente russo in Ucraina? La tesi circola da che ha scatenato il conflitto, soprattutto per quel che riguarda la salute mentale dello zar. Ora, però, dal Pentagono - rilanciate dal Daily Star e riprese dal Tempo - circolano ulteriori indiscrezioni.

Il presidente russo potrebbe essere malato terminale, colpito da un cancro all'intestino. Ipotesi da prendere con le pinze e che però sorge dall'evidenza di alcune immagini, dove il leader del Cremlino appariva gonfio al volto, più del solito, più di quanto lo fosse negli ultimi mesi. Secondo quanto trapela dal dipartimento della Difesa Usa, questo gonfiore potrebbe essere dovuto all'assuzione di farmaci legati alla chemioterapia.

Stando al Daily Star, l'offensiva in Ucraina potrebbe insomma derivare dalla volontà di entrare nella storia prima il suo tempo nel mondo sia finito. Teoria spaventosa, agghiacciante ma in una certa misura compatibile con il personaggio. Dunque il giornale riporta quanto detto da Lord Anthony Owen, medico e ministro degli Esteri britannico, che in radio ha rimarcato: "La sua faccia è cambiata, ora è ovale". Dunque ha aggiunto che a suo giudizio la chirurgia estetica non c'entra. "Sta prendendo anabolizzanti come bodybuilder, o sta assumendo corticosteroidi. L’assunzione di queste sostanze provoca quel gonfiore. Riduce l’immunità e rende più vulnerabili al Covid", aveva concluso Owen

