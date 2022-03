Otto e Mezzo, la domanda delirante di Lilli Gruber al volontario ucraino: "Perché uno come lei deve avere paura di morire?"

09 marzo 2022 a

a

a

Domanda poco pertinente quella di Lilli Gruber. La conduttrice di La7, durante la puntata di Otto e Mezzo in onda martedì 8 marzo, si è rivolta a un volontario ucraino, niente di meno dell'ex tennista Sergiy Stakhovsky. Fin qui nulla di strano se non fosse che il quesito che la conduttrice ha rivolto al suo interlocutore ha lasciato di stucco.

"Perché sei la peggiore di tutti". Otto e Mezzo, clamoroso: Vittorio Sgarbi distrugge Lilli Gruber

Dallo studio è arrivata infatti la domanda: "Lei ha paura?". Inutile dire che anche Stakhovsky, da giorni sotto le bombe, qualche timore ce l'ha. "Non ci sono forze russe a Kiev in questo momento - ha poi precisato - e la situazione rimarrà così ancora per un po’. Il mondo è dalla parte dell’Ucraina e penso che tutte le sanzioni contro la Russia abbiano aiutato, anche se ci metteranno tempo ad arrivare. In questo momento l’Ucraina ha bisogno della chiusura dello spazio aereo e di una zona di non sorvolo".

"In Russia ci ho vissuto. Se facciamo fuori Putin...". Il generale Mini smonta Severgnini: una inquietante verità | Video

L'ex tennista infatti è convinto che le minacce di Vladimir Putin, se l'Ucraina cadrà nelle sue mani, si riverseranno sull'Ue. "L’unica speranza - è stata la sua conclusione sullo zar - è che muoia, altrimenti farà proprio come Hitler quando stava dividendo l’Europa. Spaccherà le nazioni in due”.

"E gli ucraini dov'erano?". Il generale Mini sconvolge Lilli Gruber: l'accusa a Kiev

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.