Matteo Salvini contestato in Polonia? Indiscrezioni: "Da dove arriva quel maglione"

Matteo Salvini nell'occhio del ciclone. Il leader della Lega da giorni viene criticato: prima per i suoi rapporti con la Russia, poi per la contestazione in Polonia. E ora si aggiunge il maglione che ha indossato nella sua visita per l'Ucraina. A rivelare da dove provenisse l'indumento dell'associazione benefica Cancro Primo Aiuto onlus, sponsorizzata da numerose realtà imprenditoriali lombarde e italiane, è La Stampa.

"A mettere nei guai Matteo Salvini è anche la pericolosa liaison con Francesca Immacolata Chaouqui - si legge - finita nello scandalo di Vatileaks 2 nel 2015". Sarebbe stata lei, nella sua veste di fondatrice della "Ripartiamo Onlus", a fornire al leader della Lega il giaccone indossato a Prezmysil. Una scelta, quella di Salvini, che ha provocato la reazione di alcune aziende. "Molte - riporta il quotidiano di Massimo Giannini - sono scese in campo per prendere le distanze in modo netto dal segretario leghista (e dalla Chaouqui)".

Prime tra tutte Audi e Colmar: "La propria opposizione a qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche italiane ed estere e di qualsiasi loro esternazione passata, presente o futura". Mentre intanto la casa automobilistica rimarca l'adesione alle regole di compliance del Gruppo Volkswagen.

