Guido Crosetto sull'Ucraina: "Perché serve un gabinetto di guerra", la proposta a Draghi

Il governo si sta muovendo insieme ai suoi alleati a livello europeo e mondiale per affrontare la delicata questione della guerra in Ucraina, con tutte le conseguenze - soprattutto economiche - che questa comporta. Secondo Guido Crosetto, però, bisognerebbe fare qualcosa in più. Lo ha scritto lui stesso su Twitter: "Servirebbe, staccato da Governo e maggioranza, un tavolo permanente, un “gabinetto di guerra”, dove dimostrare la totale compattezza nazionale nell’affrontare la crisi ucraina e le sue conseguenze militari, politiche, di sicurezza nazionale, economiche, finanziarie e sociali".

Di fronte ai diversi commenti ironici che sono seguiti, l'imprenditore ed ex coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia ha risposto in maniera composta: "E' una proposta seria perché temo tempi drammatici". Nulla su cui scherzare, insomma. Anche perché il conflitto non sembra essere vicino alla fine, né i negoziati sembrano aver portato da qualche parte. Tutti gli incontri che ci sono stati finora si sono risolti in un nulla di fatto.

Non tutti, però, si sono detti d'accordo con la sua proposta. Un utente, per esempio, ha scritto: "Capisco certe voglie (ognuno ha le sue) ma non è tempo di giocare con i soldatini...sono partite che si decidono a livello Nato, non abbiamo bisogno di buffonate (a mio giudizio si intende) e lo Stato e il governo hanno istituzionalmente già i loro organi per ciò". A chi invece gli ha scritto che si formerebbe così una sorta di nuovo Cts, Crosetto ha risposto: "Parliamo di una proposta politica, non tecnica".

