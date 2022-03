Alessandro Gassman travolto dalla polemica: "Il mio termostato", cosa pubblica nel pieno della guerra

12 marzo 2022 a

a

a

Alessandro Gassman segue l'appello dell'Unione europea e abbassa il termostato. Un'iniziativa più che giusta, allo scopo di svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo. Peccato però che non sempre bisogna vantarsi. L'attore infatti ha pubblicato uno scatto sui social, per poi scrivere: "Il termostato di casa a 18 gradi centigradi, fatto". Un gesto che ha scatenato subito la polemica.

"C'è troppo testosterone". Laura Boldrini, la frase sconcertante sulla guerra in Ucraina

"Mi raccomando controlla i vicini, e vaccinati spesso" lo prende in giro qualcuno. E ancora: "Santa miseria installo un condizionatore solo per aver letto sto tweet. E lo imposto a 2 gradi, mi voglio ibernare". Infine c'è chi tuona: "Anch'io non ho più di 18 gradi in casa e non certamente perché c'è la crisi nel rifornimento del gas ma perché è uno spreco a cui si può ovviare con un maglione in più e un plaid sulle gambe se stai davanti alla tv. Ho 78 anni, non sono una ragazzina, ma cerco di contenere e lo spreco in euro e le emissioni nocive...".

Video su questo argomento "I lager nazisti? Liberati dai sovietici, non dagli americani". Il delirio di Alessandro Di Battista: "Perché Roberto Benigni sbaglia"

Infatti il ragionamento generale è che Gassman abbia fatto benissimo a seguire quanto chiesto dall'Ue in risposta all'attacco di Vladimir Putin in Ucraina. Però - e questo è il punto -, magari avrebbe potuto evitare di sbandierarlo.

Juve favorita dagli arbitri? Graziano Cesari terremota la Serie A, come stanno le cose | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.