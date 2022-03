Generale Figliuolo, "quando è stato deciso il favore per il figlio". Nuovi velenosi dettagli

12 marzo 2022 a

Nonostante il generale Francesco Figliuolo non sia indagato, Marco Travaglio torna a dedicare al commissario per l'emergenza Covid un'intera pagina. Il caso ormai è noto: un anonimo ha informato la procura di Bolzano su presunti favori chiesti da Figliuolo per il figlio Federico. Ora, scrive Il Fatto Quotidiano, "non c'è solo la denuncia di Assomilitari a raccontare del cambio di programma per spedire in Lettonia il reggimento Alpini del figlio del commissario straordinario per il Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo. Ora arriva anche un'altra conferma, quella dell'allora vice comandante degli Alpini, il generale di divisione, Marcello Bellacicco".

Secondo quanto riportato dal Fatto l'accordo sarebbe stato sancito nel febbraio del 2019 durante i Campionati sciistici delle Truppe alpine (Casta). Il cambio di programma con l'invio in missione Nato in Lettonia del 3º reggimento Alpini e non del 9º, secondo chi denuncia, sarebbe stato orchestrato per agevolare la carriera dell'allora capitano Federico Figliuolo, a capo della 34ª compagnia del 3º reggimento Alpini e figlio del generale Figliuolo.

Un'ipotesi - prosegue il quotidiano "suffragata" dalle parole di Bellacicco. "Ricordo che eravamo ai campionati sciistici delle Truppe alpine in Val Pusteria e quel giorno c'erano le gare di fondo () Durante una pausa dalle competizioni, intorno alle 11 () ci ritrovammo al bar del complesso sportivo il generale Claudio Berto, il sottoscritto, il generale di brigata Luca Bombonato, vice comandante delle Infrastrutture, e il maggiore Marcello Marzani, l'aiutante di campo del generale Berto". Quest'ultimo, prosegue, "disse che aveva parlato con il generale Francesco Figliuolo, il quale gli aveva chiesto di mandare in Lettonia, in una missione Nato, il 3º reggimento Alpini invece del 9º reggimento Alpini, come era previsto sino a quel momento. In cambio, disse, Figliuolo avrebbe potuto assegnare una motoslitta alle Truppe alpine".

