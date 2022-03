Mikhail Khodorkovsky, il magnate russo anti-Putin ribalta il quadro: "Senza no-fly zone sarà guerra totale"

14 marzo 2022 a

Con Vladimir Putin serve il pugno di ferro. Se vogliamo una sua sconfitta in Ucraina ed evitare uno scontro Russia-Nato non abbiamo altra scelta che mostrarci forti. Parola di Mikhail Khodorkovsky, il magnate russo esiliato perché anti-Putin nonché uno degli uomini più ricchi del mondo. "L'Europa ha due opzioni: una no-fly zone, oppure ripetere l'errore del '38-'39, quando si è cercato di placare la Germania. E sappiamo come è andata a finire", dice in una intervista a PresaDiretta su Rai 3, nella puntata che andrà in onda stasera 14 marzo.

"Ma se gli lasciate prendere il controllo dell'Ucraina sarà guerra totale. Ve lo garantisco". Putin, secondo Khodorkovsky arriverà a uno scontro con la Nato: "Se si rende conto che non c'è una reazione forte, lo farà senza dubbio. Putin è un bandito e si spingerà fin dove glielo si permetterà. Se vede che siete deboli, lui continuerà a premere sull'acceleratore". "Ogni volta che Putin vede calare la sua popolarità in Russia, va all'attacco" dice Khodorkovsky. "La prossima volta, tra un anno, quando avrà un altro problema di solvibilità internazionale chi pensate che sceglierà? La Polonia o il Baltico". E "le sanzioni da sole non bastano", aggiunge l'imprenditore russo. "Hanno un impatto sulla situazione in Russia, fanno capire a Putin che non tutto è così facile, ma non sono sufficienti. In questo momento non c'è nessuno che lo possa contrastare".

Rispetto al ruolo della Cina come mediatore di pace, il magnate sostiene che "non aiuterà Putin a continuare la guerra, ma ovviamente non la fermerà. Alla Cina fa molto comodo questo conflitto perché distrae l'attenzione degli Stati Uniti dalle tensioni con Pechino, perché c'è la possibilità che la Russia fallisca e alla Cina non dispiacerebbe essere l'unico partner a raccogliere i cocci e perché può sperare di avere alcuni territori russi". Insomma, "siamo già in una guerra mondiale, ma questa guerra potrebbe diventare enorme se i leader occidentali continuano a essere miopi e non fermano Putin in Ucraina".

