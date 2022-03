Iryna Vereschuk, la fedelissima di Zelensky? Quel legame con Vladimir Putin: un terrificante segreto svelato

14 marzo 2022 a

Iryna Vereshchuk è la vicepremier ucraina ed è una dei pochi esponenti dello Stato ad apparire in video per aggiornare i cittadini sul conflitto. Come il presidente Zelensky è nascosta in una località segreta in Ucraina, dalla quale accusa il presidente russo Vladimir Putin di crimini contro l'umanità. Si è formata presso l'Istituto militare del Politecnico di Leopoli, dove si è laureata con una specializzazione in Informazione internazionale. Ha servito nell'esercito ucraino come ufficiale per cinque anni. Nel 2010 è stata eletta sindaca di Rava – Ruska, la sua città natale. Il 4 novembre 2021, la nomina a vicepremier e a ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati.

Nel 2013 Iryna Vereshchuk guardava con ammirazione a Vladimir Putin. La vicepremier aveva dichiarato che se un politico del genere fosse stato presente in Ucraina, avrebbe sicuramente votato per lui. E chissà cosa ne pensa oggi, di quelle parole.

Inoltre qualche anno dopo, si era espressa contrariamente all'ingresso del suo Paese nella Nato. Una posizione che negli anni ha poi rinnegato, ma che l'hanno messa in difficoltà nel suo paese. Adesso chiede a voce di condannare lo Zar russo per crimini contro l'umanità da una località sconosciuta per via del conflitto scatenato dalla Russia.

