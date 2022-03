Lara Perminova, "vogliamo la pace?". Orrore in Russia, che fine fa la moglie dell'oligarca

15 marzo 2022 a

a

a

Lena Perminova è una modella molto conosciuta non solo in Russia ma anche all’estero, al punto da vantare quasi 2,5 milioni di follower su Instagram, comprese alcune stelle italiane del calibro di Belen Rodriguez, Chiara Ferragni e Elisabetta Canalis. La 35enne è sposata con il 62enne Alexander Lebedev, oligarca russo nonché ex spia del KGB nella della Guerra Fredda a Londra.

"Il segnale dietro l'irruzione al tg del Cremlino". Bomba dell'esperta, golpe in Russia: ore contate per Vladimir Putin?

La Perminova lo scorso 24 febbraio, giorno in cui è iniziata l’invasione russa in Ucraina su ordine di Vladimir Putin, ha scritto sui social “vogliamo la pace” e “incredibilmente spaventoso”. Due frasi brevi ma non per questo meno pesanti per il ruolo che ricopre: e infatti da quel giorno la modella ha fatto calare il silenzio sulla guerra, forse temendo ripercussioni da parte di quello che è di fatto diventato un regime dittatoriale. Il caso di Marina Ovsyannikova, la giornalista che ha fatto irruzione al tg condotto da una collega con un cartello anti-guerra e che per questo è stata arrestata, ha alzato l’attenzione sui dissidenti.

"Così l'Occidente ha spinto Putin a massacrarci". Iryna, la vice di Zelensky gela Lilli Gruber: rabbia e disperazione | Video

Non a caso le modelle e le influencer molto conosciute che si sono schierate in un primo momento sulla guerra, poi hanno fatto calare il silenzio a riguardo sui loro social. Oltre alla Perminova, questo è il caso anche di Natalia Vodianova, che aveva pubblicato un tributo alle madri che erano bloccate in Ucraina: lo ha fatto all’inizio dell’invasione, poi non ha più commentato la guerra. O meglio, la “missione di pace”, come va chiamata nel regime di Putin per non essere arrestati…

Khrystyna, l'ucraina che canta Bella Ciao simbolo della resistenza? "Pericolosa filo-nazista, pochi giorni fa...": una scoperta-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.