Roman Abramovich, "incontro segreto a Mosca con Schroeder": indiscrezioni, c'è un piano per la pace?

Pare che ieri 15 marzo a Mosca Roman Abramovich abbia incontrato l’ex cancelliere tedesco Gerard Schroeder. L'oligarca e l'ex cancelliere tedesco, che è dirigente del colosso russo Gazprom, secondo quanto riporta il Daily mail, si sarebbero visti nell’hotel in cui soggiorna Schroeder. Secondo la Bild Abramovich sarebbe entrato e uscito da una porta laterale per evitare di essere individuato. Probabilmente l’incontro è avvenuto nella stessa suite in cui la moglie dell'ex cancelliere si è fatta fotografare intenta a pregare per la pace, con il Cremlino sullo sfondo.

Il faccia a faccia sarebbe durato diverse ore e più tardi Schroeder avrebbe incontrato Vladimir Putin al Cremlino. Non sono noti ulteriori dettagli su ciò che è accaduto negli incontri, ma una fonte ha fatto sapere alla Reuters che l'oligarca voleva trovare un modo per fermare il conflitto. Il portavoce di Abramovich non ha voluto commentare ma secondo alcune indiscrezioni il magnate russo ha fatto pressioni su Putin per la pace dopo che lui e 35 oligarchi che appartengono alla "cleptocrazia" del presidente sono stati sanzionati dal Regno Unito e ora dall'Europa.

La decisione di Schroeder di stabilirsi a Mosca suscita perplessità, soprattutto considerato che il suo ex discepolo, Olaf Scholz, oggi è il cancelliere tedesco. Anche se non è noto se i suoi colloqui con Putin abbiano portato dei frutti, si vocifera che abbia agito da intermediario tra il presidente Zelensky e il presidente russo.

