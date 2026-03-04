E' sempre CartaBianca, Rula Jebreal insulta Trump: "L'unico stupido abbastanza per farlo"

La colpa della guerra contro l'Iran è di Bibi Netanyahu, gli insulti sono solo per Donald Trump. A E' sempre Cartabianca, su Rete 4, Rula Jebreal e Concita De Gregorio sparano a zero sul presidente degli Stati Uniti.

"Vuoi dire che è stato in qualche modo Netanyahu a decidere sull'accelerazione di questo bombardamento?", domanda Bianca Berlinguer alla Jebreal. "Ma non lo dico io, Bianca. L'ha detto il ministro degli esteri americano ieri notte, Marco Rubio - replica la giornalista di origine palestinese, che si divide oggi tra Italia e Stati Uniti -. Cosa ha detto? Ha detto in maniera chiara alle televisioni americane che abbiamo dovuto intervenire perché Israele lo avrebbe fatto. Quindi lui ha detto in maniera chiara che Trump è stato costretto dal premier israeliano. Vorrei ripetere le parole di Sarah Jacobs, che tra l'altro è una deputata americana ebrea-israeliana. Lei ha detto che la sua famiglia vive a Tel Aviv, in questo momento sotto ai rifugi. Ha detto che sono 40 anni che Netanyahu vorrebbe bombardare l'Iran. Ha cercato di spingere tutti i presidenti americani. Trump è l'unico stupido abbastanza da farlo".

"È chiaro che Netanyahu sta approfittando di questa situazione per regolare i suoi conti - aggiunge poco dopo la De Gregorio, firma di Repubblica -, sta approfittando della solidarietà e dell'appoggio del presidente degli Stati Uniti per regolare la sua partita nel suo scenario, nel suo scacchiere, ma noi cosa c'entriamo in questo? L'Italia muta, l'Europa balbuziente". A Teheran si è intanto aperto il post-Khamenei: "L'erede potrebbe essere il figlio, quindi il modello Venezuela non ha funzionato evidentemente, non è che tu hai rapito sostanzialmente un presidente per negoziare con un altro esponente di quel governo un trattamento di favore. Mi sembra che Trump non sia nel novero delle persone che stanno scegliendo il successore di Kamenei, allora la situazione può solo peggiorare".