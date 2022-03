Stasera Italia, la cupa profezia di Guido Crosetto sull'Italia: "Nei prossimi mesi una corsa all'armamento"

16 marzo 2022 a

"L'Occidente è debole". Ne è convinto Guido Crosetto che, in collegamento con Stasera Italia su Rete 4, torna a parlare della guerra in Ucraina. Nella puntata di mercoledì 16 marzo del programma di Barbara Palombelli, il fondatore di Fratelli d'Italia ribadisce "che la violenza purtroppo sembra far parte dell'umanità". A detta dell'imprenditore "oggi chi è più forte alza la voce e questo ha cambiato le lenti con cui abbiamo giudicato il mondo".

Stesso discorso poteva essere fatto sulle armi: "Si poteva condividere, ma oggi è cambiato. Nei prossimi giorni ci sarà una corsa all'armamento perché l'Occidente è debole, ha perso la capacità e la volontà di difendersi come fanno altri pezzi del mondo".

Il pensiero di Crosetto va anche alle conseguenze di questo conflitto. "Nessuno può dire quando la guerra può finire e se può avere evoluzioni peggiori - diceva in una lunga intervista a Libero -. E questa è già una cosa molto grave". Il fondatore di FdI aveva dunque rrilanciato l’allarme sul fatto che, se le sanzioni, "sono utili per fermare l’azione bellica" e "infatti stanno facendo danni economici gravi alla Russia", allo stesso tempo però "stanno scavando solchi che diventeranno trincee tra l’Occidente e l’Est del mondo, spingendo la Russia nelle braccia della Cina".

