L'aria che tira, il giornalista ucraino massacrato: "Vigliacco arrogante, insulti gli italiani". Caos dalla Merlino

Vladislav Maistrouk scatena i telespettatori di La7. Il motivo? Il giornalista ucraino se la prende con Myrta Merlino e L'Aria Che Tira. Nella puntata di giovedì 17 marzo Maistrouk critica gli ospiti che manifestano idee diverse dalle sue. Ma non solo. Il giornalista replica alla conduttrice che, per dovere di cronaca, riferisce le parole del Cremlino sulle negoziazioni per l'Ucraina. Parole che non piacciono all'ospite: "Capisco che volete dare anche le ragioni dell'altra parte" sbotta mentre denuncia la "propaganda dei media contro l'Ucraina, per anni avete detto che c'era una guerra civile nel Paese, e c'è ancora gente che crede alle bugie sul Donbass". Accuse alle quali la Merlino preferisce non rispondere, rimanendo a dir poco di stucco.

Eppure non è la prima volta che Vladislav dà il meglio di sé nei talk politici. Tanto che il pubblico insorge sul web: "Adesso basta! Farci offendere de questo Maistrouk, non è più sopportabile! I giudizi su di noi se li risparmi, a me pare che i vigliacchi sono lui ed il suo presidente che belli protetti istigano la popolazione a combattere per morire! Sta offendendo l'Italia", commenta un utente.

E ancora: "Scusate, ma chi è questo Maistrouk che scorrazza per tutte le tv italiane ad insultare con arroganza chi non la pensa come lui? Cosa fa, il blogger? È un esperto di politica internazionale? Affrontare questo dramma con un po' di serietà no?". C'è anche chi critica più in generale le nostre tv: "Ma che spettacolo! Il giornalista ucraino che deve dare lezioni su come fare la televisione. Solo da noi può accadere questo! Addirittura stabilisce lui chi può o non può parlare imperversando in ogni talk politico".

