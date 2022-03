Pier Ferdinando Casini a L'aria che tira, "come stringono il loro cappio attorno al collo": mondo schiavo dei cinesi

17 marzo 2022 a

"La sponda cinese è una cosa che temono tutti tantissimo in questa vicenda": Myrta Merlino ha introdotto questo argomento di discussione con Pier Ferdinando Casini, ospite de L'Aria che tira su La7. Parlando della guerra in Ucraina e della possibile alleanza tra Vladimir Putin e Xi Jinping, il senatore è stato molto chiaro: "Io ho una convinzione profonda, credo che i cinesi con il loro grande opportunismo utilizzano questa vicenda per stringere il cappio al collo della Russia, agganciandola sempre di più a loro".

Secondo Casini, però, alla fine Xi Jinping non andrà fino in fondo. Perché un'eventuale alleanza con Mosca potrebbe danneggiare non poco i suoi interessi, soprattutto a livello commerciale ed economico. "Poiché i mercati su cui prospera la Cina sono quelli occidentali e degli Stati Uniti, non faranno mai niente", ha spiegato l'ospite della Merlino.

Il senatore, comunque, ha detto di essere profondamente colpito da quello che sta succedendo a Kiev ormai da settimane: "Quello che è successo in questi giorni cambia profondamente il nostro futuro. Noi non possiamo più fidarci, indipendentemente da come finirà questa vicenda. Qualcuno di noi aveva l'opinione che Putin avrebbe portato un milione di soldati a invadere tutta l'Ucraina? Nessuno, forse gli americani e i Paesi baltici".

