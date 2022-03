Vladimir Lisin, il mistero dell'olirgarca russo non sanzionato. Amico di Putin, il legame con Licio Gelli e i reali del Belgio

17 marzo 2022 a

a

a

Vladimir Lisin, 65 anni, il più ricco degli oligarchi russi, ha qualcosa in comune con Licio Gelli, morto nel 2015 a 96 anni. Infatti è proprietario in Costa Azzurra di Villa Espalmador che fu il rifugio di Gelli. Mentre tramite una finanziaria di Cipro si intrecciano gli affari dello stesso oligarca, re dell’acciaio, con quelli di Lorenz Otto Carl Habsburg-Lothringen, 66 anni, membro della famiglia reale belga, cognato del re Filippo. Lisin con il Belgio ha anche rapporti industriali. Questa situazione potrebbe averlo salvato, perché finora l’oligarca (26,9 miliardi di dollari secondo Forbes) non è nella blacklist europea degli amici di Putin.

"Abramovich, incontro segreto a Mosca con Schroeder". Tam-tam impazzito: il piano per la pace passa dall'oligarca?

Di certo c'è anche da dire - rivela il Corriere della Sera che Lilin è "defilato, forse, ma l’orbita è la stessa. Ha creato il suo impero d’acciaio, anche con competenza e visione, proprio nei due decenni di Russia a trazione Putin. E l’acciaio è materia prima fatta di ferro, carbonio e politica, soprattutto sotto il Cremlino. Nel 2018 il Tesoro americano diffuse la Putin list per le sanzioni, cioè un elenco di 210 nomi tra cui 96 oligarchi considerati vicini a Putin: Vladimir Lisin c’era, questa volta non compare nella lista Ue".

"Quando sul suo aereo privato...". Chi è davvero Roman Abramovich, la testimonianza di Claudio Ranieri

Nel frattempo nella Baia Espalmador in Costa Azzurra, a Villefranche sul Mer, tra Montecarlo e Nizza, dove anche i Rothschild hanno casa. Lisin ne ha prese due, "una vicino all’altra, una più bella dell’altra, nella posizione più suggestiva possibile che i Rothschild muoiono d’invidia, centinaia di milioni di valore secondo gli intermediari immobiliari del posto. Nessuno del posto sa davvero di chi siano se non genericamente di un russo, pare. Ci vengono una volta all’anno, dice un giardiniere che lavora accanto", racconta il Corriere, alimentando così il mistero dell'oligarca russo sfuggito alle sanzioni europee.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.