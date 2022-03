Oksana Shvets, l'attrice ucraina morta a Kiev: come l'hanno ammazzata i russi, nella sua casa

18 marzo 2022 a

Una famosa attrice ucraina ha perso la vita durante un attacco missilistico russo a Kiev: si chiamava Oksana Shvets e aveva 67 anni. Era nota per le sue performance sia sul grande schermo che a teatro. Ed è stato proprio il teatro locale, citato dai media internazionali, a dare la notizia della sua morte. "Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets, è stata uccisa", ha fatto sapere lo Young Theatre in una dichiarazione su Facebook.

"Brillante ricordo per l'attrice di talento! Non c'è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra!", si legge ancora nel comunicato del teatro. La Shvets lavorava sul palcoscenico e sul grande schermo da decenni e negli anni passati le era anche stato conferito uno dei più alti riconoscimenti artistici nel suo Paese per il suo costante impegno a teatro.

Molti fan stanno già piangendo l'attrice sui social. "Prego per lei e la sua famiglia", ha scritto un utente su Twitter. Prima di entrare a far parte dello Young Theatre, la Shvets aveva lavorato anche alla Ternopil Music e al Kiev Satira Theatre. Era nota per i suoi ruoli ne "I segreti di San Patrizio", "La casa del giglio" e "Il ritorno di Mukhtar".

