Guido Crosetto, "tutte le varianti possibili". Persecuzione-Covid, come ha scoperto l'ultimo contagio

Guido Crosetto di nuovo positivo al Covid. E' stato lui stesso a farlo sapere su Twitter: "E te pareva! Di nuovo positivo! Così mi sono fatto tutte le principali varianti disponibili, in circolazione. Per fortuna lo sono diventato 10 ore prima di imbarcarmi su un volo intercontinentale, ma che pa**e". Uno sfogo in piena regola, che è stato subito commentato da diversi utenti.

Qualcuno per esempio ha scritto: "Ma come è possibile? Inaudito. Per questo, secondo me, le misure non andrebbero allentate. Scozia e Austria hanno fatto marcia indietro". Un altro invece: "Ma allora il mio collega non è l'unico! Tre dosi e tre volte il Covid. Fate quasi tenerezza". Non è la prima volta, tra l'altro, che l'imprenditore ed ex coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia si becca il virus.

L'anno scorso, nel mese di agosto, prima ancora di fare la terza dose scrisse: "A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. La seconda l’11 aprile. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò il green pass per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax". Un'esasperazione comprensibile, anche se più volte gli esperti hanno spiegato come il vaccino protegga dalla malattia grave e non dall’infezione.

