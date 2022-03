Silvio Berlusconi, la confessione dell'oligarca Petr Aven: "Lo ho incontrato un paio di volte...", cosa c'è dietro

20 marzo 2022 a

Faccia a faccia con l'oligarca, parte seconda. David Parenzo, a In Onda su La7, nella puntata di sabato 19 marzo mostra il secondo episodio dell'intervista all'oligarca russo Petr Aven, ex ministro, proprietario di una villa in Sardegna che, per dirla con le sue parole,"probabilmente a breve verrà sequestrata". E infatti, lo scorso mercoledì, nell'ambito delle sanzioni contro la Russia, è stata sequestrata la quota della villa detenuta da Aven.

"È nella black list dei fiancheggiatori di Vladimir Putin. Eppure, fino a ieri in Italia tutti facevano accordi con lui", ricorda Parenzo, che chiede poi ad Aven se conosce dei politici italiani. E l'oligarca: "Ho incontrato un paio di volte Silvio Berlusconi, è stato un incontro sociale: siamo vicini di villa. Credo non si ricordi di me". Conosce Draghi? Cosa ne pensa? "Non lo conosco, sono stato ministro molto tempo fa e prima della sua importante ascesa. Conoscevo molto bene Jean-Claud Trichet", replica Aven.

Avete fatto investimenti in Italia? "Unicredit è nostro partner, la nostra holding appartiene al 10% a Unicredit. Non abbiamo fatto investimenti diretti, ma se non fosse avvenuta questa storia saremmo arrivati presto a investire. Con Unicredit avevamo pensato a forme di sviluppo e cooperazione". Dunque, Parenzo chiede se si immaginava l'invasione dell'Ucraina: "Si immaginava l'invasione dell'Ucraina? Assolutamente no. Non pensavo potesse succedere una cosa del genere. Nessuno degli uomini d'affari sapeva della decisione, anche se vengono accusati di essere conniventi con Putin", conclude Aven.

