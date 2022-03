Silvio Berlusconi caccia Vittorio Sgarbi: "Fuori dalle palle", "Levategli il coltello". Villa Gernetto, un clamoroso video rubato

21 marzo 2022 a

È successo di tutto, a Villa Gernetto lo scorso sabato, il giorno del matrimonio-non-matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Immagini di festa, di gioia, di felicità. Poi le parole del leader di Forza Italia su Matteo Salvini, "unico vero leader del centrodestra", un endorsement che non pochi grattacapi sta creando tra gli alleati e, stando ai rumors di stampa, anche proprio all'interno di Forza Italia.

Dunque, rilanciato da Dagospia, ecco un altro strepitoso video. I protagonisti, Berlusconi e Vittorio Sgarbi, il quale si sarebbe "imbucato" alle non-nozze. Insomma, non sarebbe stato invitato, anche se il critico d'arte smentisce la ricostruzione in un'intervista al Corriere della Sera. E nel video, ecco che il Cav manda a quel paese proprio Sgarbi: "Fuori dalle palle!", gli intima. Ed ecco una voce fuori campo urlare: "Levategli il coltello!". E il coltello è quello che ha in mano Berlusconi. Non è chiaro, però, chi sia ad urlare.

Da Villa Gernetto poi sono arrivate anche le immagini di Gigi D'Alessio che canta, di Marina Berlusconi in imbarazzo. Dunque, sempre Sgarbi, smentendo il fatto di essersi imbucato, ha spiegato: "Venerdì chiamo Berlusconi del tutto ignaro e lui mi ha invitato". E ancora ha aggiunto: "Straordinario il menù e la tavolata". E non poteva essere altrimenti, dato che il catering era affidato a Da Vittorio, il celebre ristorante tristellato di Bergamo.

