John Elkann, dove si trovava il presidente mentre la Ferrari trionfava in Bahrain: ecco la foto

Il trionfo della Ferrari in Bahrain, che ha fatto sognare con una strepitosa doppietta firmata Charles Leclerc e Carlos Sainz, non è stata festeggiata da tutti allo stesso modo. Pare, per esempio, che John Elkann non sia stato accanto a team e piloti al momento della vittoria. Come riporta Dagospia, con tanto di foto a corredo, il presidente della Ferrari si sarebbe trovato in quel momento al "Dracula" di Sankt Moritz in Svizzera.

"Il rampollo degli Agnelli ha lasciato a casa il proverbiale aplomb di famiglia e si è scatenato sui tavoli del club svizzero, dove tra un ancheggio e una pogata si è brindato a più non posso...", ha fatto sapere Dago. Nelle foto pubblicate dal portale di Roberto D'Agostino lo si vede in compagnia di alcuni amici, mentre sembra si stia divertendo parecchio. Addosso un look piuttosto casual, con camicia bianca e maniche arrotolate fino al gomito.

Nel frattempo si continua a festeggiare in casa Ferrari. Charles Leclerc, partito in pole, ha vinto il Gp del Bahrain, mentre il compagno di scuderia Carlos Sainz è arrivato secondo. Il campione del mondo Max Verstappen invece, a lungo secondo a bordo della sua Red Bull, è stato costretto al ritiro a due giri dal termine per un problema alla vettura.

