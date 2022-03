Mauro Mazza: "Papa Francesco e la consacrazione alla Madonna di Fatima di Russia e Ucraina. Guerra tra cristiani, cosa significa"

21 marzo 2022 a

Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 21 marzo, Mauro Mazza, ex direttore di Rai 2, sottolinea un aspetto del "conflitto Russia - Ucraina", che spiega, "è anche una guerra civile tra cristiani, tra cattolici e ortodossi e tra ortodossi russi e ortodossi ucraini".

In questo senso, prosegue Mauro Mazza, "la consacrazione della Russia e dell'Ucraina alla Madonna di Fatima che sarà fatta da Papa Francesco venerdì prossimo 25 marzo, che ha chiesto la collaborazione di tutti i vescovi cattolici del mondo, non è fatta contro la chiesa ortodossa - e questo il Papa sicuramente lo ha detto al Patriarca - ma per non disperdere il risultato dell'incontro storico con Kirill nel 2016 a Cuba".

Il video di Stasera Italia in cui Mauro Mazza parla della Consacrazione della Russia e dell'Ucraina alla Madonna

Insomma, conclude Mazza, "l'obiettivo del Papa è di non disperdere questa condivisione". Quello di Bergoglio, "è un gesto spirituale e politico".

Papa Francesco pronuncerà la preghiera nel pomeriggio di venerdì 25 marzo, festa dell’Annunciazione, nella Basilica di San Pietro in occasione della Celebrazione della Penitenza prevista alle ore 17. Lo stesso atto, lo stesso giorno, dunque sarà compiuto da tutti i vescovi del mondo. Il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, lo compirà a Fatima come inviato del Papa.

