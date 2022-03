Papa Francesco, Fatima e la profezia sulla fine del mondo: la clamorosa reazione dei vescovi dopo la mossa sull'Ucraina

17 marzo 2022 a

I vescovi sono grati a Papa Francesco che "in mezzo alla tragedia della guerra sanguinosa in Ucraina", ha dato la notizia "che il 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza nella Basilica di san Pietro", "consacrerà la Russia e l'Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. È un atto spirituale atteso da molto tempo dal popolo ucraino", dichiara l'arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk. "I cattolici ucraini sin dall'inizio dell'aggressione russa nel 2014 chiedevano questo atto come urgente bisogno per evitare l'aggravamento della guerra e dei pericoli che pervenivano dalla Russia", prosegue. "Nell'arco dei miei incontri con il Santo Padre ho trasmesso questo desiderio dei fedeli della nostra Chiesa alla sua premura paterna. Con l'invasione della Russia su vasta scala, da parte dei nostri fedeli sono pervenute da tutte le parti del mondo le preghiere di compiere questo atto".

"Siamo grati al Santo Padre per aver innanzitutto accolto la richiesta della Madonna manifestata durante l'apparizione del 13 luglio 1917 a Fatima, e dei suoi figli, per proteggere l'Ucraina e fermare 'gli errori della Russia che promuove guerre e persecuzioni della Chiesa'. Dunque, oggi - dice Shevchuk - vediamo il compimento delle parole della Madonna che ha detto: 'I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte'. Affidiamo al Cuore Immacolato di Maria tutte le nostre sofferenze e speranze per la pace nel nostro paese".

A proposito della decisione del Papa il rettore del santuario padre Carlos Cabecinhas spiega che "Fatima è un luogo dove si prega quotidianamente la pace, perché è una volontà espressa dal Papa e perché, in questo luogo, la Madonna ha chiesto la consacrazione al Suo Cuore Immacolato". Padre Cabecinhas ha quindi annunciato l'arrivo in Ucraina del simulacro della Madonna Pellegrina di Fatima, su richiesta dell'arcivescovo greco-cattolico di Leopoli.

