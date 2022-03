Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi: "Chi sono davvero gli ucraini". Nazismo, la bomba del critico

22 marzo 2022 a

a

a

La guerra in Ucraina è al centro del dibattito a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 21 marzo. Tra gli ospiti, in collegamento, ecco Vittorio Sgarbi, che prende posizione senza indugio alcuno a favore dell'Ucraina, senza operare distinguo e, soprattutto, picchiando durissimo contro Vladimir Putin, il sanguinario zar che ha scatenato l'inferno che ormai dura da quasi un mese.

"Fuori dalle palle!", "Levategli il coltello". Il Cav caccia Sgarbi, caos a Villa Gernetto: il clamoroso video rubato | Guarda

Il critico d'arte, parlando del presidente della federazione russa, ricorda: "Insiste molto sul concetto di nazismo come se la sua fosse una lotta per liberare l'Ucraina da questo. Invece ottiene l'effetto contrario, che fa diventare Adolf Hitler lui". Insomma, Puntin come Hitler, anche per Vittorio Sgarbi. Il paragone, infatti, è sulla bocca di molti. E ancora, insiste: "Quello che non capisco è quale sia il nazismo ucraino. Oggi gli ucraini sono i partigiani", sentenzia Sgarbi.

Cav-Fascina, Vittorio Sgarbi si imbuca senza invito e scatena il caos: indiscrezioni clamorose da Villa Gernetto

Infine, il critico d'arte, muove anche una critica a quello che stanno facendo Nato, Usa e Occidente nell'ambito di questo conflitto. "La guerra è sempre sbagliata e noi la stiamo incentivando", sottolinea. Al netto di tutto questo, aggiunge che "Putin dovrebbe fermarsi e trovare una via d'uscita".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.