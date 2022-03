Fedez operato, Mauro Corona quasi in lacrime: "Darei un rene per lui. Purtroppo...", strazio a CartaBianca

23 marzo 2022 a

Affranto e commosso, Mauro Corona: il dramma di Fedez non lascia indifferente il burbero dal cuore d'oro, opinionista fisso di Bianca Berlinguer. A CartaBianca su Rai3 si è parlato anche dei gravi problemi di salute del rapper milanese, annunciato dallo stesso artista 32enne attraverso le Stories su Instagram qualche giorno fa. Ricoverato e operato all'addome all'ospedale San Raffaele di Milano, Federico Lucia (questo il nome all'anagrafe), tra qualche giorno potrà tornare a casa dalla moglie, l'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, e i figlioletti Leone e Vittoria. Lo sconcerto nel mondo social e in quello - reale - del mondo dello spettacolo italiano è grande, e basterebbe dare un'occhiata alla tendenze su Google, dove le ricerche sulle condizioni del musicista e produttore, storico volto di X Factor, stanno sbriciolando ogni record.

"Io darei un rene per vederlo guarito. Mi dispiace per lui e per tutti quelli che stanno male. Purtroppo ci sono passato nella mia famiglia. Vorrei soffrire al posto di chi sta male", le emozionanti parole di Corona, in collegamento con la Berlinguer martedì sera.

"Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo", erano state le parole di Fedez giovedì scorso, con gli occhi pieni di lacrime. Una scena che resterà impressa a lungo "Se questo mio racconto riuscirà a dare conforto anche a una sola persona, perché magari non ha la mia stessa fortuna di essere circondato da così tanti affetti, allora riuscirò a dare un senso a questa parentesi della mia vita", era stato l'auspicio del rapper, sommerso da messaggi di forza e speranza.

