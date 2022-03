Fedez, "ho un raro tumore al pancreas". La drammatica confessione dopo l'intervento: immagini forti

24 marzo 2022 a

Due giorni dopo l’operazione, Fedez ha deciso di fare un post per spiegare - e anche mostrare - il problema molto serio che lo ha colpito. Il rapper lo ha fatto anche per mettere fine alle illazioni sulle sue condizioni di salute, dato che nei giorni corsi si è parlato molto di sclerosi multipla per quella diagnosi di demielinizzazione che aveva rivelato in un’intervista rilasciata a Peter Gomez nel 2019.

E invece non c’entra nulla, purtroppo Fedez ha scoperto recentemente di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. La buona notizia è che la diagnosi è stata tempestiva, quindi nel giro di una settimana è stato organizzato l’intervento chirurgico all’addome. Adesso il marito di Chiara Ferragni ha deciso di parlare della sua delicata situazione direttamente dall’ospedale San Raffaele di Milano. Riguardo al tumore, lo ha definito “uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”. Motivo per il quale “mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

Sono passati due giorni dall’intervento: “Sto bene - ha assicurato Fedez - e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”.

