Berlusconi, gli insulti di Selvaggia Lucarelli: "Mai visto così contento come da quando c'è la guerra. E Putin..."

Pensare alla locuzione: "Non conoscere vergogna". Applicarla a un personaggio conosciuto. La soluzione porta dritta dritta a Selvaggia Lucarelli, la "sacerdotessa del giusto", la blogger e opinionista animata dal sacro livore, contro tutto e tutti. Negli ultimi giorni, giusto per pescare qualche carta dal mazzo, ha ricoperto di insulti Massimo Giletti per la sua diretta da Odessa - così, "aggratis" - e se l'è presa anche con Volodymyr Zelensky, giusto per far vedere che lei non guarda in faccia nessuno (sì, come no...), affermando che le clip in stile-Netflix con cui racconta la guerra in Ucraina no, proprio non le piacciono.

E la fiera del livore, l'ostentazione del rancore continua. L'ultimo capitolo viene scritto a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7 dove Selvaggia è ormai ospite fissa con la rubrichetta "PiazzaSelvaggi". L'ennesimo palco per sparare sentenze, per offendere, umiliare, colpire gratuitamente. E la sacerdotessa del giusto in questo caso se la prende con un bersaglio "eterno", ovvero Silvio Berlusconi.

La Lucarelli si spende in rivedibili ironie sul non-matrimonio con Marta Fascina. Ma non solo: maramaldeggia con gusto anche nei risvolti della guerra in Ucraina, sul fatto che Berlusconi non abbia parlato pubblicamente di Vladimir Putin, facendo 'solamente' trapelare la sua posizione. E così eccola alzare il suo metaforico ditino ed affermare con voce acida: "Berlusconi? Non l'ho mai visto così di buonumore da quando è iniziata la guerra, e non l'ho mai visto così in forma fisicamente. Mi dispiace che il suo amico Putin non abbia trovato 10 minuti per il taglio della torta", conclude col ghigno soddisfatto di chi pensa di aver detto qualcosa di divertente.

