Marta Fascina incinta? Forza Italia rompe il silenzio: "Una fake news"

26 marzo 2022 a

a

a

No, Marta Fascina non è incinta. Dopo i rumors arrivati nella mattina di sabato 26 marzo, è Forza Italia a smentire. "Una fake news", l'hanno definita gli azzurri mentre il primo commento che trapela dall’entourage di Silvio Berlusconi sarebbe: "Questi sono matti". Insomma, la 32enne da due anni compagna del premier non è in dolce attesa. Il gossip era stato diffuso da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. "Marta Fascina sarebbe in dolce attesa", aveva scritto nella sua rubrica sul portale web MOW. Eppure nulla di tutto ciò è accaduto.

"Quando lo racconteremo ai nostri figli...": il 'non-matrimonio' tra Berlusconi e Fascina, la fucilata di Francesca Pascale

Al momento al numero uno di Forza Italia bastano "le nozze non nozze" celebrate la scorsa settimana e nelle quali ha consacrato a modo suo la storia con la Fascina. D'altronde Berlusconi, ha già ben 14 nipoti e da pochi mesi è anche bisnonno ( e il figlio Piersilvio nonno). La festa, un finto matrimonio, è stata celebrata nella Villa Gernetto. Qui hanno partecipato in pochi, soprattutto appartenenti alla politica. Tra gli ospiti comunque non sono mancati il leader della Lega Matteo Salvini, Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Vittorio Sgarbi.

"Berlusconi e Marta Fascina? Un punto a suo favore. Forse...". Mauro Corona estremo, l'imbarazzo della Berlinguer

"Solo tre fra gli invitati - ha spiegato il critico d'arte - eravamo fuori dall’ambito familiare: Matteo Salvini, Gigi D’Alessio e io. Siamo tutti e tre amici potenziati. Nel corso della festa Silvio si è alzato e ha elogiato il cantante napoletano per la sua bontà".

Berlusconi, il silenzio su Putin? "Al matrimonio con Marta Fascina...": il delirio del "Fatto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.