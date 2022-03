Taras Ostapchuk, il marinaio che ha tentato di affondare lo yacht dell'oligarca russo ora combatte in Ucraina

27 marzo 2022 a

"Ora servo nell'esercito". A parlare è Taras Ostapchuk, il marinaio ucraino che per ben 10 anni è stato l'ingegnere capo del "Lady Anastasia", yacht super lusso dell'oligarca Alexander Mikheev. Almeno fino a quando non ha tentato di affondarlo. Taras ha infatti protestato contro la guerra in Ucraina prendendosela con l'imbarcazione ormeggiata a Port Adriano, in Spagna.

Aizzato da video e immagini su quanto stava accadendo per mano dei russi, il marinaio ha aperto una valvola principale nella sala macchine della barca dal valore di 6,5 milioni e una seconda, più piccola, all'interno degli alloggi dell'equipaggio. Quindi chiuse le valvole del carburante, ha staccato tutta l'elettricità e ha detto all'equipaggio (tutti ucraini) di abbandonare la nave, perché il loro Paese è sotto attacco.

"Spero che il mio servizio possa essere utile e aiutarci nella vittoria - ha detto intervistato dalla Cnn -. Gli oligarchi? Dovrebbero essere ritenuti responsabili, perché sono loro che, con il loro comportamento, con il loro stile di vita, con la loro inestinguibile avidità, hanno portato proprio a questo". Lo yacht è fortunatamente salvo grazie ad altri marinai che hanno evitato il peggio, ma il 55enne intende andare fino in fondo, tanto che ha deciso di scendere in campo a fianco del suo popolo.

