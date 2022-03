Bianca Berlinguer contro la Rai: "Lo stop a Orsini? Grave che non mi abbiano consultato, i talk show così chiudono"

27 marzo 2022 a

"Negli ultimi 2 o 3 anni tra i programmi d’informazione, e in particolare quelli di prima serata, si è creato un vero e proprio mercato degli opinionisti. Piaccia o no, questa è la realtà": Bianca Berlinguer, intervistata dal Fatto Quotidiano, torna a parlare del caso Orsini, il docente di sociologia del terrorismo internazionale a cui la Rai ha sospeso il contratto. Dopo una sua ospitata a Cartabianca, il programma condotto dalla Berlinguer su Rai 3, il Foglio aveva rivelato che il professore riceveva un compenso di "circa 2mila euro a puntata". Da quel momento solo polemiche. Poi la decisione della Rai.

La scelta di stoppare Orsini, però, non sarebbe piaciuta alla conduttrice del talk. "Se la Rai vietasse i contratti agli ospiti, allora vorrebbe dire chiudere i talk show in prima serata nella televisione pubblica”, ha detto al Fatto. La Berlinguer ha spiegato anche che il suo programma ha una concorrenza spietata: "Io devo competere con due programmi agguerriti come quello di Giovanni Floris sul La7 e quello di Mario Giordano su Rete4. Se non vengono da me, vanno da loro, che dispongono di più mezzi e hanno molti più ospiti sotto contratto".

La giornalista, poi, ha spiegato anche perché ha scelto di invitare Orsini nella sua trasmissione: "Lui esprime in modo molto efficace le sue posizioni, che rappresentano una parte dell’opinione pubblica. C’è solo un modo per garantire il pluralismo: far esprimere le proprie idee a persone competenti, e nessuno ha mai negato che lui lo sia, e metterle a confronto con chi la pensa diversamente. Questo cerco di fare nella mia trasmissione". Infine ha parlato di come si è sentita dopo aver saputo dello stop della Rai: "Sono rimasta molto amareggiata perché la prerogativa di chi ha la responsabilità di un programma è poter scegliere i contenuti e decidere gli ospiti del dibattito. Reputo grave il fatto di non essere stata consultata".

