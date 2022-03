Massimo Cacciari smaschera il Pd: "Obbediscono agli ordini di Joe Biden"

28 marzo 2022 a

Massimo Cacciari ancora contro il Partito democratico. Il filosofo ai dem non le manda di certo a dire. In particolare quando di parla dell'aumento delle spese militari. Una crescita che peserà il 2 per cento del Pil. Tra i tifosi della misura proprio quel Pd, che secondo Caccairi "ha portato il cervello all'ammasso". In un'intervista ad Affaritaliani.it l'ex sindaco di Venezia spiega che quella di Enrico Letta è "la forza più atlantista e filo-americana del panorama politico italiano e ubbidisce agli ordini di Washington. Siamo di fronte all'eterogenesi dei fini. Questi vengono dal PCI, è la vendetta della storia. C'è anche viene dalla tradizione socialista e sappiamo bene quanto Bettino Craxi fosse autonomo in politica estera".

Non solo, "anche la sinistra della DC aveva posizioni molto particolari e chiare sulla crisi tra israeliani e palestinesi. Invece oggi il Pd è il partito più filo-Usa, sottoscrivono tutto quello che dicono in America immediately". Quando basta a Cacciari per perdere le staffe: "Tutto ciò è allucinante, totale perdita di memoria storica. Le forze che hanno dato vita al Pd dovrebbero dire 'abbiamo sbagliato tutto per tutta la nostra vita'. Ci siamo dimenticati l'Europa ponte tra Ovest e Est? Qui a prescindere si accetta tutto ciò che dicono a Washington".

Una stoccata a sorpresa quella del filosofo, soprattutto se si considera che - come da lui ammesso - "io non sono mai stato pacifista, so che all'Europa serve l'esercito e bisogna anche spendere soldi. Ma non buttarli via". Più chiaro di così.

