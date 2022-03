Federico Rampini a Quarta Repubblica: "Suicidio occidentale, siamo senza orgoglio. Come ne usciranno Russia e Cina"

29 marzo 2022 a

a

a

La guerra in Ucraina, drammaticamente, prosegue. L'invasione e l'offensiva russe sono lungi dal terminare. E a fare il punto sul conflitto, ospite in studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica, ecco Federico Rampini, firma del Corriere della Sera, voce autorevole e spesso fuori dal coro. Già, non si fa troppi problemi a ricordare, per esempio, le responsabilità e le negligenze dell'Occidente, esercizio "pericolosissimo" in questi giorni (si pensi al grottesco e vergognoso caso che ha travolto il professor Alessandro Orsini.

"Stanno lottando anche per noi". Federico Rampini: gli ucraini sul campo? Ecco cosa succede davvero

E proprio da alcune considerazioni sul blocco atlantico parte l'intervento di Rampini, il quale premette: "Ci siamo illusi che l’Unione europea fosse una super potenza erbivora", il riferimento è alla dipendenza energetica dalla Russia, "riscoperta" nei giorni di guerra. Già, la pia illusione dell'Europa e della Nato.

"Abbandonato da molti". Vertice Nato, retroscena-Rampini: dramma umano e politico per Mario Draghi

Ma non è finita, Rampini alza il livello dell'offensiva e premette: "Mi auguro che questa guerra sia un elettroshock che consenta all’occidente di risvegliarsi". Questo perché a suo parere quello in atto è "un suicidio occidentale che rafforza Cina e Russia. Noi abbiamo perso l'orgoglio della nostra storia", insiste profetico. Al netto di tutto ciò, Rampini conclude ricordano come "all’inizio del conflitto un'analisi cinese scriveva che Putin con la bomba profughi avrebbe destabilizzato l’Europa e questo non è accaduto". Per ora, l'unica piccola nota di merito per la Ue.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.