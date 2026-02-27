Dritto e Rovescio, la madre di Domenico: "Mio figlio senza cuore e i medici che giocano"

A Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, nella serata di giovedì 26 febbraio ecco la pesantissima testimonianza di Patrizia Mercolino, la madre di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo il trapianto di cuore al Monaldi di Napoli.

In attesa dell’autopsia, snodo cruciale per concedere il nulla osta ai funerali, emergono nuovi particolari sull’intervento avvenuto il 23 dicembre scorso a Bolzano. Patrizia ripercorre quei momenti con parole durissime: "Mi immagino la scena di mio figlio senza cuore in quella sala operatoria e i medici che giocano", scandisce nel microfono. Parole

Secondo quanto sta emergendo, all’ospedale San Maurizio di Bolzano si sarebbe creato un clima di tensione, con un rimpallo di responsabilità tra l’equipe napoletana, arrivata per prelevare l’organo destinato al bambino, e i sanitari di Innsbruck impegnati nell’espianto di fegato e reni dal donatore. "Mi chiedo con che coraggio continuano ad andare a lavorare e a rovinare la reputazione di un ospedale intero quando la colpa è solo di poche persone", tuona la donna, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi.

In Procura la famiglia ha depositato anche una registrazione di una conversazione con il cardiochirurgo che ha operato Domenico. "Due giorni prima della morte di mio figlio ho iniziato ad aprire gli occhi e a perdere fiducia nei medici", racconta Patrizia. E ancora: "Per due mesi quel dottore non si è mai fatto vedere, nemmeno quando è morto mio figlio. Quando gli ho chiesto perché la sera prima diceva che il cuore era trapiantabile quando gli esperti dicevano il contrario mi ha risposto che era preso dalla disperazione". Infine, alla domanda su eventuali contatti dopo il decesso del 21 febbraio, conclude: "Per sessanta giorni mi hanno guardata dritto negli occhi, nessuno mi ha chiesto scusa".