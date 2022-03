Federico Rampini, bomba su Zelensky: "Chi è davvero, chi c'era dietro la sua campagna elettorale", ombre sul premier

29 marzo 2022 a

Il protagonista assoluto della guerra in Ucraina è il presidente Volodymyr Zelensky, ormai diventato l'icona della resistenza. Ma chi è davvero Zelensky? Da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 28 marzo, la penna del Corriere della Sera Federico Rampini ricorda che il presidente ucraino "ha avuto consiglieri americani che hanno partecipato alla sua campagna elettorale".

Di sicuro, aggiunge la giornalista Cristina Giuliano, "Zelensky nasce in una provincia degradata ma questo ragazzino ebreo riusciva ad evidenziarsi anche lì come leader". "Non l'ho mai sentito parlare di politica", testimonia Julik, attore ucraino amico del presidente: "Gli riusciva bene prendere in giro i politici". E ora, conclude, "Nella posizione in cui è Zelensky non può recitare ma deve credere in quello che dice perché così gli crediamo noi".

Tant'è. Rampini tira le fila sul conflitto e fa una considerazione. Premettendo che "per molti anni abbiamo speso il tempo a descrivere l’Occidente come l’impero del male", ora non possiamo far altro che augurarci che "questa guerra sia un elettroshock che consenta all’occidente di risvegliarsi". Questo perché a suo parere quello in atto è "un suicidio occidentale che rafforza Cina e Russia. Noi abbiamo perso l'orgoglio della nostra storia", insiste.

